Benavente blijft langer bij Charleroi

Sporting Charleroi heeft z’n Peruviaanse goudhaantje Cristian Benavente langer aan zich gebonden. De 23-jarige spelverdeler tekende een nieuw contract tot 2022.

Benavente werd opgeleid in La Fabrica, de befaamde jeugdacademie van Real Madrid. Na twee seizoenen in de Segunda Division bij Real Madrid Castilla, het tweede team van de Koninklijke, trok hij in de zomer van 2015 naar de Engelse tweedeklasser MK Dons. Daar werd zijn passage geen al te groot succes. In januari 2016 kwam hij dan bij Charleroi terecht waar hij zich snel tot een basisspeler opwerkte.

Dit seizoen is Benavente al goed voor 10 doelpunten in 34 matchen voor Charleroi. Benavente werd ook achtste in de verkiezing van de Gouden Schoen. Hij is ook 14-voudig Peruviaans international. In maart mocht hij nog invallen in de oefenwedstrijd tegen Kroatië. En aangezien Peru zich geplaatst heeft voor het WK, mag hij hopen op een ticket voor Rusland.