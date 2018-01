Bemelmans verrast tegen Pouille

Ruben Bemelmans (ATP 117) heeft voor een verrassing gezorgd op de Australian Open. Onze landgenoot schakelde Lucas Pouille uit, het nummer achttien van de wereld en mag zo naar de tweede ronde. Bemelmans won in vier sets: 6-4, 6-4, 6-7 (4/7) en 7-6 (8/6).

Bemelmans plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel in Melbourne en kwam in de eerste ronde Lucas Pouille tegen. Onze landgenoot won de eerste twee sets tegen het nummer achttien van de wereld en leek ook de derde naar zich toe te trekken. Maar Pouille won die alsnog in een tiebreak.

In de vierde set kwam Bemelmans 4-1 voor, maar de Fransman knokte zich opnieuw in de wedstrijd. Opnieuw viel de beslissing in de tiebreak en deze keer toonde Bemelmans zich de sterkste. Onze landgenoot begint zo met een stunt aan de Australian Open. In de tweede ronde wacht de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 60).

Drie op vier voor Belgen

Eerder op de dag plaatsten ook Kirsten Flipkens en Elise Mertens zich voor de tweede ronde van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Alison Van Uytvanck werd uitgeschakeld. David Goffin begint dinsdag aan zijn Australian Open tegen de Duitser Matthias Bachinger (ATP 182).