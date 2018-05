Bemelmans uitgeschakeld ondanks dubbele voorsprong

Ruben Bemelmans (ATP-110) is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De 30-jarige Limburg gaf een voorsprong van twee sets uit handen tegen de Est Jurgen Zopp (ATP-136). Beide spelers werden opgevist als ‘lucky loser’ uit de kwalificaties. De Belg mist zo een unieke kans om door te stoten naar de derde ronde in Parijs.

Bemelmans begon nochtans sterk aan zijn wedstrijd. Hij ging meteen door de opslag van Zopp, behield zijn break voorsprong en pakte de eerste set met 4-6. Ook in de tweede set nam de 30-jarige Bemelmans een vlotte start. Hij pakte meteen twee breaks en liep uit tot 0-3. Zopp kon slechts een keer door de opslag van onze landgenoot gaan, waardoor Bemelmans de tweede set met 4-6 won.

Maar in de derde set draaide de 30-jarige Zopp de rollen om. Nu was hij het die direct het opslagspel van Bemelmans afsnoepte en uitliep tot 3-0. De Est behield zijn voorsprong en pakte de derde set met 6-3. En ook in het begin van de vierde set ging Zopp tweemaal door de opslag van Bemelmans. Bemelmans kwam nog even terug tot 5-4, maar Zopp pakte de vierde set uiteindelijk met 6-4.

De vijfde en beslissende set begon gelijkopgaand, maar in het vijfde spel pakte Zopp de belangrijke break. Bemelmans vocht voor wat hij waard was, maar het verschil was al gemaakt. Zopp pakte de vijfde set met 6-4 en maakte zo een achterstand van twee sets goed.