Bemelmans start tegen Hongarije

Ruben Bemelmans (ATP 120) opent vrijdag het Davis Cupduel tegen Hongarije in Luik. Tegenstander daarin is Marton Fucsovics (ATP 63). David Goffin (ATP 7) speelt later op de dag tegen Attila Balazs (ATP 227).

Na de twee enkelspelen vrijdag, volgt zaterdag het dubbelspel. Daarin nemen Joris De Loore en Julien Cagnina het op tegen Fucsovics en Balazs. Zondag staan de twee andere enkelspelen geprogrammeerd.

België en Hongarije staan voor de dertiende keer in de geschiedenis tegenover mekaar. De Belgen, vorig jaar nog verliezend finalist in de Davis Cup, leiden in de onderlinge confrontaties met 7-5. Het laatste duel dateert wel al van 1990. De winnaar van het duel neemt het op tegen de Verenigde Staten of Servië.

Programma:

Vrijdag: Ruben Bemelmans - Marton Fucsovics, 13u30

Vrijdag: David Goffin - Attila Balazs, tweede wedstrijd

Zaterdag: Joris De Loore/Julien Cagnina - Marton Fucsovics/Attila Balazs, 14u30

Zondag: David Goffin - Marton Fucsovics, 13u30

Zondag: Ruben Bemelmans - Attila Balazs, tweede wedstrijd

De kapiteins van beide landen kunnen tot een uur voor de wedstrijd hun spelers nog wisselen.