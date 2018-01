Bemelmans knokt zich op hoofdtabel Australian Open

Ruben Bemelmans heeft zondag in Melbourne, op zijn dertigste verjaardag, de jonge Zuid-Koreaan Duckhee Lee (ATP 195) verslagen en verovert zo een plaats op de hoofdtabel van de Australian Open.

Bemelmans (ATP 119) versloeg zijn tegenstander van negentien jaar in twee sets: twee keer 6-4, in 1 uur en 20 minuten. De Genkenaar, die dertiende reekshoofd was tijdens de kwalificaties, plaatst zich dus voor de derde keer in zijn carrière voor de Australian Open. Ook in 2013 en 2015 moest hij daarvoor eerst de kwalificaties doorkomen.

Ons land telt dit jaar dus twee vertegenwoordigers bij de mannen. De Belgische nummer één, David Goffin (ATP 7), kent intussen zijn tegenstander. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Duitse qualifier Matthias Bachinger (ATP 184). Elise Mertens (WTA 37) staat in de eerste ronde tegenover de 19-jarige Slovaakse kwalificatiespeelster Viktoria Kuzmova (WTA 125).