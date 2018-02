Bemelmans kansloos tegen Federer

Op het ATP-toernooi van Rotterdam was Ruben Bemelmans (ATP 116) geen partij voor Roger Federer (ATP 2). Onze landgenoot verloor kansloos in twee sets: 6-1 en 6-2. In amper 47 minuten was de klus al geklaard.

Het klasseverschil tussen de twee was meteen duidelijk. In het tweede spelletje brak Federer door de opslag van Bemelmans en niet veel later brak hij een tweede keer. Gevolg: na 18 minuten stond de eerste set al op zijn naam.

In de tweede set zag het er even beter uit voor onze landgenoot tot Federer er genoeg van had. Bij 3-2 brak hij nogmaals met een schitterend punt, en nadien gaf hij geen enkel spelletje meer weg. Zo eindigde de tweede set op 6-2.

Clinical display from @rogerfederer 6-1 6-2 over Ruben Bemelmans.



Federer zit opnieuw in de fleur van zijn leven. Als de ‘Fed Express’ doorstoot naar de halve finales, wordt hij opnieuw het nummer 1 van de wereld. Hij zou daarmee de oudste aanvoerder ooit van de ATP-ranglijst zijn.