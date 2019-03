Belgische topatleten eisen een professionelere bond

Verschillende Belgische topatleten vragen een betere wisselwerking met de Waalse atletiekbond (LBFA). In een open brief eisen ze een verdere professionalisering. De klacht komt er na de recente heisa rond Jacques Borlée.

De atleten richten zich tot LBFA-voorzitter Thomas Lefèbvre en Rachid Madrane (PS), de bevoegde minister. Zij moeten voor een professionelere omgeving zorgen voor topsporters binnen de Franse Gemeenschap.

Betere samenwerking

De open brief wordt ondertekend door onder andere Nafi Thiam, de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs. "Er moet een betere samenwerking komen met de atleten, dat is onze wens", aldus Thiam.

Atletencommissie

Borlée en co willen dat de bond een atletencommissie erkent. Hierin zouden topatleten, trainers en managers zetelen. Zij zouden dan in samenspraak met de federatie beslissingen kunnen nemen.

"Nu zitten er in het bestuur van de LBFA mensen die minder voeling hebben met de topsport", zeggen de atleten in de brief. "Het is dus normaal dat ze niet de ideale gesprekspartner zijn voor profatleten."