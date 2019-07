Belgische renner vraagt vriendin ten huwelijk bij aankomst in Parijs

Kévin van Melsen heeft zich zondagavond op de Champs-Elysées in Parijs laten opmerken. De renner van Wanty-Gobert deed dat niet op de fiets maar wel door, na afloop van de slotetappe van de Tour, zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

Zijn team deelde via de Twitteraccount van de ploeg een filmpje waarop Van Melsen door de knieën gaat en zijn partner, met ring in de hand, dé vraag stelt. "Sport en emoties! Hoeveel meer liefde kan je vragen. Proficiat Kévin van Melsen", luidt het met een knipoog. De 32-jarige Luikenaar beëindigde de Tour als 138e op precies vier uur van de Colombiaanse winnaar Egan Bernal.

Sports and emotions! What's more to love



Congratulations @kevinvanmelsen!