Belgische hockeyhelden worden door dolenthousiaste mensenmassa gehuldigd op Grote Markt

De Red Lions werden dinsdagmiddag op de Brusselse Grote Markt door een enthousiaste menigte fans gehuldigd voor hun zondag in het Indische Bhubaneswar behaalde wereldtitel hockey. De spelers verkeerden nog steeds in grote euforie en lieten zich de felicitaties welgevallen. "We zijn wereldkampioenen, dit is voor de eeuwigheid", vatte Arthur Van Doren het gevoel van de Lions samen.

Eerder vanochtend werden de Lions ook al gehuldigd op het Koninklijk Paleis. Vanochtend vroeg zijn ze na een succesvolle campagne geland op Zaventem.