Belgisch wielerseizoen op gang geschoten

Met de 73e editie van de Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) is vandaag het nieuwe Belgische wielerseizoen op gang geschoten. 175 renners namen het vertrek aan het ICC in Gent. De finish ligt voor het eerst in Meerbeke op de Halsesteenweg, tot in 2011 de aankomstsite van de Ronde van Vlaanderen.

De Omloop Het Nieuwsblad van dit jaar is 196,2 kilometer lang en is doorspekt met dertien hellingen en een pak kasseizones. De winnaar van de laatste twee edities, olympisch kampioen Greg Van Avermaet, is één van de favorieten. Er komen met Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert en de Nederlander Sebastian Langeveld vier oud-winnaars aan de start. Ook Tiesj Benoot, Tim Wellens en Belgisch kampioen Oliver Naesen maken kans op de zege.

Wint Greg Van Avermaet opnieuw, dan is hij de enige renner die driemaal op rij de openingsklassieker op zijn naam weet te schrijven. Philippe Gilbert kan na 2006 en 2008 ook voor de derde keer winnen.

Eerder deden Ernest Sterckx (1952, 1953 en 1956), Joseph Bruyère (1974, 1975 en 1980) en Peter Van Petegem (1997, 1998 en 2002) dat ook al. Omstreeks 16.35 uur is de winnaar van de openingsklassieker bekend.

