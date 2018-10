Belgisch voetbalschandaal: dit gebeurde er gisteren

Het federaal parket heeft gisterenmorgen onder meer voetbalmakelaar Mogi Bayat, Club Bruggetrainer Ivan Leko en voormalig Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck opgepakt. Het zou gaan om een onderzoek naar witwassen en matchfixing in de Jupiler Pro League. Concreet werden er 44 huiszoekingen uitgevoerd in België. Alles wat er gisteren gebeurde op een rijtje.

Makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden gisterenochtend door de federale politie opgepakt in het kader van een onderzoek van het federaal parket rond financiële fraude. Ook Club Brugge-coach Ivan Leko, ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck en scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden meegenomen voor ondervraging. Het parket bevestigde later op de avond dat iedereen die werd opgepakt, verhoord wordt als verdachte.

Over het hele land werden 44 huiszoekingen uitgevoerd, onder meer bij enkele topclubs uit de Jupiler Pro League. Het gaat om Club Brugge, RSCA Anderlecht, Standard, KRC Genk, AA Gent, K.S.C. Lokeren, KV Kortrijk, KV Oostende en KV Mechelen (Proximus League). In het buitenland werden 13 huiszoekingen uitgevoerd (Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië). Wereldwijd werden er 220 agenten ingezet tijdens de operatie.

Verder gebeurde er nog huiszoekingen bij bestuursleden van voetbalclubs, spelersmakelaars, scheidsrechters, een voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, juweliers, journalisten en enkele mogelijke medeplichtigen.

Bekijk hier hoe de spilfiguren aan elkaar zijn gelinkt:

Het federaal parket zou twee verschillende onderzoeken voeren. Enerzijds bekijken ze financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. Makelaars zouden hierbij constructies gebruiken om in België te ontsnappen aan belastingen op transferlonen en commissies. Anderzijds loopt er een onderzoek over matchfixing, of wedstrijdvervalsing in de Jupiler Pro League. Het gaat dan mogelijk om de wedstrijden Eupen-Moeskroen (4-0) en KV Mechelen - Waasland-Beveren (2-0). Die wedstrijden werden op 11 maart 2018 gespeeld.

Verhoor

Club Bruggetrainer Ivan Leko werd gisteren aan de zijde van zijn advocaat Walter van Steenbrugge verhoord. Hij bleef een nacht in de cel en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Leko werd voor dezelfde misdrijven gearresteerd als de anderen mensen in dit dossier. "Hij heeft een twintigtal vragen beantwoord en de politie was heel correct. Ivan Leko heeft dat goed doorstaan", zei Van Steenbrugge na afloop. Hij verwacht dat Leko snel weer thuis zal zijn.

(Lees verder onder de video)

Voormalig Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck, die destijds nauw samenwerkte met Bayat, mocht gisteren na zijn verhoor naar huis. Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden nog niet verhoord. Het parket heeft daarvoor 48 uur de tijd.

Wie werd er naast de spilfiguren nog opgepakt?

Naast Bayat en Veljkovic is met Karim Mejjati nog een derde makelaar gearresteerd. Volgens La Dernière Heure is zijn invloed kleiner dan die van Bayat en Veljkovic. Als makelaar heeft hij wel banden met voormalig Oostende en Gent-speler Yassine El Ghanassy.

Ook Laurent Denis is voor verhoor opgepakt. De advocaat is een oude bekende, hij was één van de spilfiguren in de omkopingszaak rond Zheyun Ye in 2005.

En ook bij KV Mechelen werden drie mensen opgepakt voor verhoor. Het gaat om Olivier Somers (aandeelhouder), Thierry Steemans (financieel directeur) en Stefan Vanroy (sportief directeur).

Verschillende clubs lieten intussen weten dat ze volledig meewerken met het onderzoek. Club Bruggevoorzitter Bart Verhaegen liet gisteren ook weten dat de club trainer Ivan Leko in bescherming neemt. “Als coach van Club Brugge valt hem niets te verwijten."

UEFA vervangt Delferière

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft intussen al ingegrepen. Sébastien Delferière, ook opgepakt in het kader van het onderzoek, moest normaal gezien zaterdag het Nations League-duel tussen Georgië en Andorra in goede banen leiden, maar dat is nu niet langer het geval. Onze landgenoot wordt vervangen door Leontios Trattou, een Cyprioot.

Bekijk ook: