Belgisch hockey pakt uit met blauwe kaart

Vanaf dit weekend bestaat er een blauwe kaart in het Belgische hockey. Deze kaart wordt gegeven als teken van fair-play. Dat maakte Dennis Van Damme, woordvoerder van de Belgische hockeybond, vandaag bekend.

Naast de gele, rode en groene kaart bestaat er in het hockey nu ook een blauwe kaart. Deze kaart is de enige die niet gebruikt wordt om een speler te bestraffen. Wel is het een teken van fair-play.

“We starten bewust op het hoogste niveau", begint Van Damme. "We weten niet of iedereen dit een goed idee zal vinden, maar we willen het zeker een kans geven."

Uitzonderlijke handelingen

"Het gaat wel over uitzonderlijke handelingen van respect, niet bij elke vriendelijke handshake. Er zullen dus meer wedstrijden zonder dan met een blauwe kaart zijn", besluit de woordvoerder.

Voorlopig zijn de gele, de rode en de groene kaart in omloop in hockey. Die hadden telkens een bestraffend karakter. Na een gele kaart moet een speler vijf minuten van het veld, bij een rode kaart wordt hij uitgesloten voor de rest van de wedstrijd. Een groene kaart geldt eerder als waarschuwing, dan moet de speler slechts twee minuten naar de kant.