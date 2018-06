België wereldkampioen? zoveel brengt het Duivels op

De Rode Duivels gaan op dit WK op zoek naar een voor het vaderland unieke trofee en eeuwige roem. Maar ook financieel is dit WK aantrekkelijker dan ooit: een titel levert België van de FIFA een recordpremie van 32,3 miljoen euro op.

De Wereldvoetbalbond heeft in Rusland met 340 miljoen euro de grootste prijzenpot ooit, te verdelen onder de 32 deelnemende landen. Die totale som is de laatste decennia exponentieel gegroeid. Ter vergelijking: op het WK in 1982 lag het prijzengeld ongeveer tien keer lager. Ook de laureaat in Rusland kan zich in de handen wrijven, want die krijgt van de FIFA nu een recordsom van omgerekend 32,3 miljoen euro uitgekeerd.

Niet dat de federaties zomaar met dat geld kunnen gaan lopen. Een (groot) deel vloeit terug naar de spelers, door de premies die de bond met hun internationals afgesproken heeft. In maart bereikten de Rode Duivels al een akkoord met de KBVB: bij WK-winst ontvangt elke speler 445.000 euro.

De Duitse spelers zijn bescheidener en krijgen bij een vernieuwing van hun titel elk 350.000 euro. Niet dat Thomas Müller en co. daarvan wakker liggen, dat verdienen ze bij hun club zowat op een week. Bij Brazilië en Spanje ligt de titelpremie op dit WK bijna dubbel zo hoog als bij België. En volgens Russische media zouden de Russen zelfs meer dan 1 miljoen euro opstrijken in het (onwaarschijnlijke) geval dat zij op dit WK zouden triomferen.