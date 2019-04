België verliest Fed Cup-duel tegen Spanje en tuimelt uit Wereldgroep I

Ons Belgisch vrouwenteam in het tennis is er niet in geslaagd om Spanje te kloppen. Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer, Ysaline Bonaventure en Allison van Uytvanck verloren met 2-3 van Spanje en worden zo veroordeeld tot Wereldgroep II.

Het zag er zaterdagavond nochtans bijzonder goed uit voor de tennisdames. Kirsten Flipkens won tegen de ex-nummer 1 van de wereld Muguruza in 3 sets. Een droomstart dus, maar die overwinning kon Van Uytvanck niet inspireren. Ze verloor in twee sets van Carla Suarez Navarro, het nummer 27 op de wereldranglijst. Het werd 3-6 en 2-6 voor de Spaanse

Opnieuw sterk begin

Zo goed als dag 1 begon, zo goed begon ook dag 2 van de Fed Cup voor onze tennisdames. De Belgische speelsters liggen Muguruza duidelijk niet, want ook Ysaline Bonaventure kon winnen. Ze deed dat in drie sets, 6-4, 0-6 en 6-4. Maar opnieuw liep het mis in het tweede enkelspel van de dag. Yanina Wickmayer kon geen vuist maken tegen Suarez Navarro en verloor kansloos in twee korte sets, 1-6 en 2-6.

Cruciaal dubbelspel

Het dubbelspel moest dus de beslissing brengen. Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens begonnen vol goeie moed, maar de Spaanse dames pakten toch de eerste set met 6-7. In de tweede set trokken onze landgenotes wel aan het langste eind en moest Spanje het onderspit delven met 6-2. Vol vertrouwen zou je denken, maar als de Muguruza en Suarez Navarro bij 2-3 door de opslang gingen, was de veer gebroken. Het werd uiteindelijk 2-6 voor Spanje en dus 2-3 in de eindstand.

België verdwijnt zo uit Wereldgroep I en krijgt een plekje in Wereldgroep II, een niveau lager.