België stoot door naar kwartfinale na thrillerwedstrijd

De Rode Duivels hebben hun achtste finale tegen Japan gewonnen. Het was de eerste wedstrijd na de groepsfase. België moest winnen om in het kampioenschap te blijven.

In de eerste helft kon geen van beide teams scoren. In de 48ste minuut scoorde Haraguchi het eerste tegendoelpunt voor Japan. Enkele minuten later (52') scoorde Inui een tweede tegendoelpunt. Vertonghen zorgde voor het eerste doelpunt in de 69ste minuut, even later (74') zorgde Fellaini voor de gelijkstand. Chadli zorgde in de 94ste minuut voor de 3-2 overwinning.

Op verschillende plaatsen in ons land werd er hevig gesupporterd.

Op Twitter reageerden enkele Duivels enthousiast. Kevin De Bruyne is hoopvol en schrijft dat we "nog drie wedstrijden te gaan hebben".

Three more games! pic.twitter.com/VyoYLkkhBL — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) July 2, 2018

What a comeback! What a mentality!! And what a win at the end !!! #REDTOGETHER pic.twitter.com/GGgfogBXP2 — Youri Tielemans (@ytielemans) July 2, 2018

3-2 Never lose faith More than never we’ll give our maximum against Brazil! Quarter-final #REDTOGETHER #Worldcup pic.twitter.com/7rpD6HFFzI — Yannick Carrasco (@CarrascoY21) July 2, 2018

Door de winst van vandaag spelen de Rode Duivels nu vrijdag om 20 uur de kwartfinale tegen Brazilië in Kazan. Als ze dan opnieuw doorstoten, komen ze in de halve finale tegen Frankrijk of Uruguay te staan.

