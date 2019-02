België staat 2-0 achter in de Fed Cup

Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Elise Mertens (WTA 21) hebben zaterdag in de kwartfinales van de Fed Cup in Luik allebei hun enkelwedstrijd verloren. De Belgische vrouwen moeten nu zondag zowel de twee enkelwedstrijden, als de beslissende dubbel winnen.

De eerste Belgische op de baan was Alison Van Uytvanck. Zij verloor haar wedstrijd tegen de Franse Caroline Garcia (WTA 19) in drie sets verloren met 7-6 (7/2), 4-6 en 6-2. Alle hoop was gericht op onze beste Belgische Elise Mertens om nadien het scorebord in evenwicht te hangen.

De Limburgse beet zich stuk op de ervaring van Alizé Cornet (WTA 51) en verloor in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2. België balanceert op de rand van de uitschakeling. Zondag staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel.