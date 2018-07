België op volle sterkte tegen Japan

Na het festival van de wisselspelers in de bizarre groepswedstrijd tegen Engeland treedt België vanavond in de Rostov Arena op volle sterkte aan tegen Japan in de achtste finales van het WK in Rusland. Enkel Adnan Januzaj is er wegens een knieblessure niet bij.

Het enige vraagteken op het wedstrijdblad staat nog achter de naam van Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City is helemaal hersteld van zijn liesblessure, maar de vraagt blijft nu of hij al negentig minuten aankan. Als dat niet zo blijkt te zijn, is Thomas Vermaelen een meer dan valabel alternatief. Vermaelen toonde zich tegen Engeland en was op het EK van twee jaar geleden bij afwezigheid van Kompany nog de beste verdediger.

Alderweireld en Vertonghen

Het Spurs-duo Toby Alderweireld en Jan Vertonghen start sowieso tegen Japan, op het middenveld krijgen we centraal Axel Witsel en Kevin De Bruyne, en op de wingbacks Yannick Carrasco en Thomas Meunier. Voorin spelen aanvoerder Eden Hazard en Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku, die met nog wat doelpunten op jacht kan naar de topschutterstitel. Enkel Harry Kane doet met vijf stuks momenteel nog net iets beter.

Helemaal opgeladen

Door de wijzigingen in het elftal in de wedstrijd die eigenlijk niet gewonnen moest worden tegen Engeland, hebben de basisspelers bijna allemaal negen dagen geen wedstrijd gespeeld en zijn ze allemaal opgeladen voor de eigenlijke toernooistart van de Rode Duivels. Japan in de achtste finales is daarbij geen onoverkomelijke hindernis en met minder dan de kwalificatie zal in het thuisland geen vrede genomen worden. De eerste echte test volgt pas in de kwartfinales, waarin een eventuele confrontatie met Brazilië zich als bijzonder lastig aankondigt.

Niet onderschatten

Toch moet er eerst tegen de Japanners opgelet worden voor onderschatting. In het laatste onderlinge duel hadden de Rode Duivels heel wat moeite met de stugge Aziaten. In een wedstrijd waarin Christian Kabasele waarschijnlijk zijn WK-kansen verspeelde, was Simon Mignolet de beste man op het veld en dat geeft aan hoe lastig België het toen in Brugge had met Japan, dat vooral in de beginfase van de wedstrijd indruk naliet. Pas diep in de tweede helft zorgde Romelu Lukaku voor het verlossende doelpunt. Een oefeninterland in 2013 werd nog met 2-3 verloren.

Zelfvertrouwen

Intussen hebben de Belgen stappen gezet onder Roberto Martinez en druipt het vertrouwen en zelfbewustzijn van de selectie. "We zijn allemaal een pak sterker geworden", vatte Hazard het bondig samen. De achtste finale zonder kleerscheuren overleven dus en dan op naar Kazan voor de echte waardemeter.

Zware opdracht

De Japanse bondscoach Akira Nishino beseft dat hij met zijn team voor een zware opdracht staat. "We zitten nu bij de beste zestien op een WK en dus volgen er enorme uitdagingen. België is een formidabele tegenstander, ze zitten bij de beste drie van de wereld. Wij staan op de 61e plaats. We zullen iets als team moeten neerzetten, het gaat niet om de individuen. Als het daarom zou gaan, zouden we het waarschijnlijk niet redden."