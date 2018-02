België naar kwartfinale Davis Cup

David Goffin heeft het Belgische Davis Cup-team het beslissende derde punt bezorgd. Tegen Marton Fucsovics, de beste Hongaar, won het nummer 7 van de wereld in vier sets: 7-5, 6-3, 3-6 en 6-2. In de kwartfinale van de Davis Cup neemt België het nu op tegen de Verenigde Staten.

Goffin begon sterk en won de eerste twee sets: 7-5 en 6-4. Maar Fucsovics won de derde set met 3-6, waardoor het duel in een vierde set beslecht moest worden. Goffin won die met 6-2. België leidde na de twee enkelspelen van vrijdag met 2-0. In de openingswedstrijd maakte Bemelmans komaf met Fucsovics in vier sets: 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3. Nadien boekte Goffin een logische zege in drie sets tegen Balazs: twee keer 6-4 en 6-0. Zaterdag milderde Hongarije na winst in het dubbelspel.

In de kwartfinales wacht een duel in de Verenigde Staten, die in de eerste ronde te sterk waren voor Servië. Die ontmoeting wordt begin april gespeeld.