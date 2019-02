België moet achtervolgen in Fed Cup

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft zaterdag in de kwartfinales van de Fed Cup in Luik haar wedstrijd tegen de Franse Caroline Garcia (WTA 19) in drie sets verloren met 7-6 (7/2), 4-6 en 6-2. Frankrijk leidt zo met 1-0.

Van Uytvanck en Garcia waren in de eerste set aan elkaar gewaagd, maar de Française trok aan het langste eind in de tiebreak. De Belgische vocht terug in de tweede set en hing de setbordjes gelijk.

In de beslissende derde set haalde Van Uytvanck haar niveau niet meer. Garcia won de beslissende set met 6-2 en bezorgde Frankrijk een 1-0 voorsprong.

Elise Mertens

Er staat zaterdag nog één enkelwedstrijd op het programma. Elise Mertens (WTA 21) neemt het daarin op tegen Alizé Cornet (WTA 51). Zondag staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissende dubbel.