België loot Italië in Fed Cup

De Belgische tennisvrouwen nemen het op 21 en 22 april op tegen Italië in de barrages voor het behoud in de Wereldgroep van de Fed Cup. België kon nog nooit eerder winnen van Italië in de landencompetitie.

Afgelopen weekend verloor België de kwartfinale van de Fed Cup in en tegen Frankrijk met 3-2. De Belgische tennisdames moeten daardoor nu strijden tegen Italië om hun plaats in de elitegroep te behouden.

Kapitein Monami liet weten dat ze van deze loting gedroomd heeft: “Dit is waar ik op gehoopt had. Ik verkoos Italië op verplaatsing boven thuiswedstrijden tegen Australië, Slovakije of Roemenië. Die landen hebben allemaal speelsters in de top 30 van de WTA-ranking.”

België favoriet

De zeven eerdere confrontaties tegen Italië liepen allemaal uit op een nederlaag. Toch is België deze keer favoriet. “Dat klopt", bevestigde Monami. "Camila Giorgi (WTA 61), de beste Italiaanse speelster, speelt niet voor haar land en de 37-jarige veterane Francesca Schiavone (WTA 93) zette al een punt achter haar Fed Cup-carrière."