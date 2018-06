België groepswinnaar na winst tegen Engeland: 0-1

Om 20 uur startten de Rode Duivels in Kaliningrad aan hun laatste match in de groepsfase van het WK voetbal. Het Belgische nationale team won van Engeland met een 0-1-overwinning. Beide ploegen waren al zeker van een plaats in de achtste finales. België wordt groepswinnaar en speelt de volgende match tegen Japan.

Als België de wedstrijd wint, spelen we in de volgende ronde tegen Japan, bij verlies nemen we het op tegen Colombia.

Aanvoerder

Omdat Eden Hazard, Jan Vertonghen en Vincent Kompany op de bank starten op de slotspeeldag in groep G, draagt Thibaut Courtois voor de eerste keer in zijn carrière de aanvoerdersband bij de Rode Duivels.

Opvallend daarbij is wel dat de doelman de voorkeur krijgt op Thomas Vermaelen, voormalig aanvoerder bij de nationale ploeg. Courtois is naast Dedryck Boyata de enige overblijver van de tweede groepswedstrijd tegen Tunesië. Hij krijgt voor zich in de verdediging onder meer Leander Dendoncker, die zijn WK-debuut viert.

Doelpunt

Adnan Januzaj scoorde vlak na de rust het enige doelpunt in een vreemde wedstrijd tussen twee teams die al zeker waren van de kwalificatie voor de volgende ronde. Het was meteen het eerste WK-doelpunt voor de winger van Real Sociedad. Het bleef echter aan beide kanten vooral wandelvoetbal en bovendien werd de ruimte tussen de linies bij de Belgen steeds groter.

Het was echter snel duidelijk dat de voetballend onmachtige Engelsen niet zinnens waren veel aan die achterstand te doen. Zo wrong Marcus Rashford nog een huizenhoge kans de nek om en werd zelfs bij een achterstand het initiatief aan de Belgen gelaten, die dichter bij de de 0-2 kwamen dan Engeland bij de gelijkmaker.

Groepswinnaar

Met negen op negen mogen de Belgen met het maximum van de punten als groepswinnaar naar de tweede ronde, waar ze nu wel in de sportief en logistiek gezien lastigere tabelhelft terechtkomen en in de kwartfinales meer dan waarschijnlijk tegenover Brazilië zullen komen te staan. Engeland krijgt in de achtste finales Colombia voorgeschoteld en treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen Zweden en Zwitserland, een eerder haalbare kaart dus.

Om die tweede ronde voor te bereiden, keren de Duivels na de wedstrijd meteen terug naar de uitvalsbasis in Dedovsk, in de buurt van Moskou. In de achtste finales nemen ze het maandag 2 juli in Rostov reeds op tegen Japan, de nummer twee uit groep H. In de eventuele kwartfinales wacht vervolgens op 6 juli in Kazan meer dan waarschijnlijk toernooifavoriet Brazilië.