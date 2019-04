België en Spanje houden elkaar in evenwicht op eerste dag Fed Cup-duel: 1-1

Na dag 1 op de Fed Cup in het tennis staat het 1-1 tussen België en Spanje. Kirsten Flipkens won de eerste wedstrijd tegen de ex-nummer 1 Garbine Muguruza, maar Allison van Uytvanck verloor de tweede wedstrijd tegen Carla Suarez Navarro. Morgen moeten onze tennisdames, met ook nog Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer dus nog vol aan de bak.

De eerste dag kon haast niet mooier beginnen voor ons land. Kirsten Flipkens verraste tegen de sterke Muguruza. De voormalige nummer 1 van de wereld vocht voor wat ze waard was, maar verloor de eerste set met 6-3. In de tweede set kwam ze wel beter in de match en Flipkens kreeg het moeilijker, 4-6 was de eindstand. Maar in de derde en laatste set deed Flipkens het opnieuw voortreffelijk en stuntte ze: met 6-4 won ze de derde set en de wedstrijd.

Van Uytvanck onderuit

Allison van Uytvanck kon echter niet verder surfen op die golf. Zij kwam nooit echt volledig in de wedstrijd tegen de stugge Carla Suarez Navarro, het nummer 27 op de wereldranglijst Het werd 3-6 en 2-6 voor de Spaanse.

Van groot belang

Morgen valt dus de definitieve beslissing in de Fed Cup. Van Uytvanck speelt morgen nog tegen Muguruza, Kirsten Flipkens komt uit tegen Suarez Navarro en in het dubbelspel moeten Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer voorbij Bolsova en Martinez Sanchez zien te geraken. België moet twee van de drie matchen winnen om hun plekje in de Wereldgroep te verzekeren. Elise Mertens is er zoals al eerder al geweten niet bij, zij laat de Fed Cup links liggen om haar gravelseizoen voor te bereiden.