België dient klacht in tegen Britse pakken

Enkele dagen voor de start van de olympische skeletoncompetitie bij de vrouwen, is er beroering ontstaan over de nieuwe, hoogtechnologische pakken waarmee de Britten aantreden. De pakken zouden de Britten een enorm tijdsvoordeel opleveren tijdens de runs. Kim Meylemans, die België vertegenwoordigt in Pyeongchang, stapte samen met enkele concurrentes naar de internationale federatie om klacht in te dienen.

Bij skeleton glijden sporters een piste af op hun buik met een slee. Het is dus anders dan rodelen, waarbij sporters op hun rug naar beneden sleeën.

Laura Deas en Lizzy Yarnold, die de Britse kleuren verdedigen in het skeleton, maakten begin deze week indruk tijdens de trainingsruns. Ze pakten in het Olympic Sliding Centre uit met toptijden terwijl ze tijdens het afgelopen wereldbekerseizoen respectievelijk pas zevende en negende werden. De scherpe chrono's deden flink wat wenkbrauwen fronsen. "Het is opvallend dat de Britten er na een heel slecht seizoen hier opnieuw met kop en schouders bovenuit steken", zegt Kim Meylemans.

Lucht aangezogen

Een artikel in The Guardian deed bij Meylemans en co de alarmbellen afgaan. "Er wordt in uitgelegd dat de Britten dankzij de nieuwe pakken een seconde per run zouden winnen. Dat is zoals een 5-0 in het voetbal. We hebben het artikel goed gelezen en de foto van het pak nauwkeurig bestudeerd. Het lijkt alsof er onder het pak een soort spoiler zit. Zoals bij F1-wagen zorgt zo'n spoiler ervoor dat de lucht anders wordt aangezogen. Dat levert een enorm voordeel op en is uiteraard tegen de regels. Samen met andere landen hebben we protest aangetekend bij de internationale federatie. We zullen zien of zij vinden dat het pak illegaal is. Als ze de klacht afwijzen, zullen we dat moeten aanvaarden."

Ook baanwielrenners

Voor het ontwerp van de pakken van Team GB werd dezelfde wetenschappelijke kennis aangewend die de Britse baanwielrenners een rist medailles opleverde tijdens de Spelen van Rio.

Vrijdag staan de eerste twee runs in het vrouwenskeleton op het programma, zaterdag de laatste twee.