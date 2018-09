Belgian Cats strijdend ten onder tegen VS

De Belgian Cats hebben hun halve finale tegen de Verenigde Staten verloren met 77-93. Morgen spelen de Cats nog voor een bronzen medaille.

De Belgian Cats begonnen opnieuw uitstekend aan de partij. In het eerste kwart lagen de Belgische vrouwen geen moment onder om uiteindelijk te eindigen met een 26-21 voorsprong. Het tweede kwart was voor de Verenigde Staten met 13-19, maar de tussenstand bij de pauze bleef met 39-40, in het voordeel van de Verenigde Staten, erg spannend. Het derde kwart zorgde echter voor een aardverschuiving.

De Belgen stonden defensief te knoeien en de Amerikaanse meisjes plaatsten een forse tussenspurt (18-33). Een gelijkopgaand vierde kwart (20-20) deed er niet meer toe, de achterstand was intussen te groot geworden voor de Cats.

De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh spelen zondag (om 18u30) de troostfinale van het WK tegen de verliezer van de andere halve finale zaterdag (om 21u00) tussen gastland Spanje en Australië. De Verenigde Staten spelen zondagavond (om 21u00) de finale van het WK tegen de winnaar van die andere halve eindstrijd.