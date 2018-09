Belgian Cats sluiten WK af als vierde

De Belgian Cats verliezen nipt hun laatste wedstrijd op dit WK tegen Spanje. De Belgische vrouwen bleven tot op het einde in de running voor een medaille, maar worden uiteindelijk vierde. Dat is het beste resultaat ooit voor Belgische basketbalvrouwen.

De Cats begonnen goed aan de partij. In een mum van tijd stond het 3-10 in het voordeel van de Belgische vrouwen, waarna de Spaanse motor begon te draaien. Het eerste kwart eindigde uiteindelijk gelijkopgaand (15-15). In het tweede kwart kregen de Cats moeilijk opnieuw grip op de partij. Spanje domineerde en dat uitte zich in 32-27 ruststand.

Na de pauze plaatsten de Spaanse vrouwen een nieuwe tussenspurt in het derde kwart (23-16), waarna de Cats in het vierde kwart de spanning terugbrachten (12-17). Ze kwamen dicht, maar moesten uiteindelijk met zeven punten het brons aan Spanje laten.

Eerder op dit WK wonnen de Belgische vrouwen hun groep na zeges tegen Puerto Rico (86-36) en .. Spanje (72-63) en een nederlaag tegen Japan (75-77 nv).

In de kwartfinales wonnen de Cats van Frankrijk (86-65), waarna een verdienstelijke nederlaag volgde tegen de Verenigde Staten (77-93) in de halve eindstrijd. Later op de avond (om 21u00) speelt de VS de WK-finale tegen Australië.