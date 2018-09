Belgian Cats plaatsen zich voor halve finale

De Belgian Cats blijven maar doorstomen op het WK. Onze Belgische basketbalvrouwen speelden Frankrijk vooral in de eerste helft van het parket en wonnen uiteindelijk met 86-65. In de halve finales wachten de titelfavorieten uit de Verenigde Staten.

Zonder complexen, zo wilden de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK tegen Frankrijk beginnen en dat gebeurde ook. Meesseman en Allemand zorgden voor de vroege punten. België zette Frankrijk zo meteen op achterstand. De Cats begonnen vrank en vrij aan hun partij. Een time-out van de Franse bondscoach moest de tegenstander weer bij de les brengen. Frankrijk herstelde het evenwicht in het eerste quarter. Stand na 10 minuten basketbal: 20-17 voor België.

Het echte offensief van de Cats moest op dat moment nog beginnen. In een indrukwekkend tweede quarter begon België onder impuls van een sterke Allemand de voorsprong weer uit te bouwen. Kim Mestdagh, Wauters en Carpréaux deden ook hun duit in het zakje: plots stond het 27-19. Het was even in de armen knijpen, maar de Belgische show ging gewoon door. De voorsprong bedroeg zelfs even 20 punten. Net voor de rust werden het er na twee vrije worpen van Mestdagh zelfs 22. Rusten bij 53-31. De Cats op weg naar de halve finale?

Jawel, want in het derde bedrijf bleef het genieten van Allemand. De Belgische spelverdeelster stapelde de ene assist na de andere op. Toch zat er even sleet op de prestatie. Frankrijk kwam stukje bij beetje in de wedstrijd. Het ging allemaal even wat stroever voor de dames van coach Mestdagh. Frankrijk scoorde vijf keer op rij, maar dankzij de enorme voorsprong na de eerste helft kwamen de Fransen nooit écht in de buurt. 67-48 na het derde kwart.

In het slot werd die voorsprong vrij simpel vastgehouden. De Cats beantwoorden de Franse aanvallen met scores op enkele cruciale momenten. Vijf minuten voor tijd kon het met 16 punten voorsprong eigenlijk niet meer mislopen. In het slot liepen de Belgische dames zelfs nog even uit. De Cats trekken met een riante overwinning naar de halve finales. Morgen wachten de titelfavorieten uit de Verenigde Staten.