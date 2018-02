Belgian Bullets stellen teleur op eerste dag

Stuurvrouw Elfje Willemsen en remster Sara Aerts blijven elfde na de tweede run in de bobsleecompetitie bij de vrouwen op de Winterspelen in Pyeongchang. Ook voor An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen was er een status quo, ze zijn nog steeds terug te vinden op de vijftiende stek.

Willemsen en Aerts gleden in de eerste run naar de elfde chrono (51.03) in het Olympic Sliding Centre. In de tweede manche, waarin de Belgian Bullets als tiende (op 20 bobsleeën) startten, waren ze met Maximus 24 honderdsten trager (51.27). Daarmee lieten ze de dertiende chrono optekenen. In de voorlopige tussenstand tellen Willemsen en Aerts met 1:42.30 een achterstand van 1.04 op de Duitse Mariama Jamanka (1:41.26), die de leiding overnam van de Amerikaanse regerende wereldkampioene Elana Meyers Taylor (1:41.33). Jamanka lukte met 50.72 de scherpste tijd in de tweede run.

Vannieuwenhuyse en Vercruyssen, met startnummer 5, klokten met Spanky af na 51.28, de veertiende tijd. Daarmee waren ze vier honderdsten trager dan in de eerste run (51.24). Het tweede Belgische duo komt zo na twee runs aan een tijd van 1:42.52, goed voor de vijftiende plaats.

Olympisch diploma?

De derde (12u40) en vierde (14u00) run vinden morgen plaats. Willemsen gaat in haar derde Winterspelen resoluut voor een olympisch diploma (top acht). Ze hoopt zelfs beter te doen dan vier jaar geleden in Sotsji, toen ze met Hanna Mariën als zesde eindigde. Samen met Eva Willemarck werd ze in het Canadese Vancouver (2010) veertiende. Vannieuwenhuyse, toe aan haar eerste olympische deelname, richt zich op de top twaalf.