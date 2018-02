Belgian Bullets raken niet in top 10

Elfje Willemsen en remster Sara Aerts hebben woensdag met 51.21 een negende tijd neergezet in hun vierde en laatste run op de Winterspelen in Pyeongchang. Het Belgische duo behield daarmee haar elfde plaats in de eindafrekening (3:24.61). An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen klokten 51.20, één honderdste sneller dan Willemsen en Aerts, de achtste tijd. Ze stijgen in de eindstand finaal nog van de zestiende naar de dertiende stek (3:25.25).

Het goud was voor het Duitse duo Mariama Jamanka/Lisa Buckwitz (3:22.45). Zij wonnen de vierde run en diepten hun (zeer krappe) voorsprong van vier honderdsten op de Amerikaanse tandem, wereldkampioenen Elana Meyers Taylor/Laurens Gibbs (3:22.52), uit tot zeven honderdsten. Het brons was voor uittredend olympisch kampioene, de Canadese Kaillie Humphries en haar remster Phylicia George (3:22.89).

Dinsdag lieten Willemsen en Aerts in hun eerste twee runs respectievelijk 51.03 en 51.27 noteren. An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen kwamen tot 51.24 en 51.28. In hun derde run klokte Willemsen 51.10, Vannieuwenhuyse 51.53. Willemsen ging voor de Spelen resoluut voor een olympisch diploma (top acht). Ze hoopte zelfs beter te doen dan vier jaar geleden in Sotsji, toen ze met Hanna Mariën als zesde eindigde. Samen met Eva Willemarck werd ze in het Canadese Vancouver (2010) veertiende. Vannieuwenhuyse, toe aan haar eerste olympische deelname, richtte zich op de top twaalf.

