Belgian Bullets met 2 sleeën naar Spelen

Het is nu helemaal zeker: de Belgische bobsleedames mogen met twee sleeën naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Stuurvrouw Elfje Willemsen was al zeker van haar ticket voor Zuid-Korea, nu hebben ook stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen zich verzekerd van hun plekje op de Winterspelen.

De Belgian Bullets waren al voor negentig procent zeker dat ze met twee sleeën naar de Winterspelen mochten, maar in de Wereldbekermanche in Sankt-Moritz moesten ze hun tweede ticket helemaal verzilveren. Elfje Willemsen werd vandaag achtste samen met remster Shana Vanhaen. An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercryssen eindigden als negentiende, goed genoeg voor de kwalificatie voor de Spelen.