Bekendste deuntje uit de koers verdwijnt

Ro-da-ni-aaaaaaa, het bekende deuntje uit de koers, zal niet langer weerklinken door de luidsprekers van de Rodania-wagen op wielerwedstrijden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Philip Cracco, eigenaar van het horlogemerk heeft beslist ermee op te houden omdat hij de focus niet langer op sporthorloges wil leggen, maar wel op klassieke en tijdloze horloges.

Al vijftig jaar gaat het deuntje het peloton vooraf, maar nu wordt het door het horlogemerk Rodania uit de koers gehaald. Het was Manfred Aebi, de toenmalige drijvende kracht achter het merk, die het in 1954 uitvond. Hij zette een groot horloge op zijn auto en reed achter kermiskoersen aan om reclame te maken.

Eerst riep hij zelf de naam van het horlogemerk, maar omdat niemand er ook maar een letter van verstond tussen het gejoel, zocht hij een herkenbare melodie. Die vond hij in de vijfde symfonie van Beethoven.

Het horlogemerk kwam in 2015 in handen van ondernemer Philip Cracco, bekend van het VIER-programma 'The Sky Is the Limit'. Die heeft nu beslist ermee op te houden. “We hebben een nieuwe strategie uitgewerkt met het oog op de toekomst”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “De focus ligt nu vooral op klassieke, tijdloze horloges in plaats van op sporthorloges. Daarom koppelen we de naam niet langer aan sportevenementen.”

Vergeten hoe het deuntje klinkt?