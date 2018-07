De Rode Duivels zijn begonnen aan hun match tegen Engeland voor de derde plaats op het WK. Na amper vier minuten staan de Belgen al voor. 1-0 voor de Duivels dankzij Thomas Meunier.

Romelu Lukaku stuurde Nacer Chadli uitstekend het straatje in op links. Vanuit zijn ooghoek ziet die Thomas Meunier in de zestien opduiken. De voorzet is prima en de afwerking van de rechtsachter van Paris Saint-Germain ook.