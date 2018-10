Beerschot Wilrijk speelt match tegen KV Mechelen onder voorbehoud

Beerschot Wilrijk zal de topper in de Proximus League van zondagnamiddag op het veld van KV Mechelen "onder voorbehoud" spelen. Dat maakten de Ratten zondag vijf uur voor de aftrap bekend. "Er is een grote onzekerheid over het verleden, het heden en de toekomst van de competitie."

De Antwerpse derby is van groot belang voor de eersteperiodetitel, maar wordt overschaduwd door het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. Olivier Somers en Thierry Steemans, respectievelijk hoofdaandeelhouder en financieel directeur van KV Mechelen, werden in dat kader aangehouden en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Ook sportief directeur Stefaan Vanroy werd in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden.

Onder voorbehoud

Omdat er "onduidelijkheid ontstaan is in het voetbal", zal Beerschot Wilrijk op het wedstrijdblad aanduiden de topper onder voorbehoud te spelen.

"De media en het federaal parket berichten immers dat er diverse onderzoeken lopen naar omkoping en niet geoorloofde beïnvloeding van wedstrijden. Het federaal parket vermeldt hierbij dat er zelfs sprake kan zijn van een criminele organisatie", klinkt het in een persbericht.

Gerechtelijk onderzoek

"Het is duidelijk dat er geen zekerheid is rond de al gespeelde en nog te spelen wedstrijden. Ook het competitieverloop en de rangschikking komen hierdoor in het gedrang. Bovendien is het ongeweten wanneer het onderzoek zal zijn afgerond en wat de houding zal zijn van de officiële instanties bij eventuele inzage in het gerechtelijk onderzoek."

"Kortom, er is een grote onzekerheid over het verleden, het heden en de toekomst van de competitie. Temeer omdat ook andere clubs aangeven onder voorbehoud te zullen spelen. Uiteraard zal de club elke wedstrijd spelen als een echte en volwaardige wedstrijd, maar dus onder voorbehoud gelet op deze omstandigheden", aldus het clubbestuur.

"Ludiek, maar niet kwetsend"

Beerschot Wilrijk roept zijn supporters nog op om de scheidsrechters te respecteren en ook om het niet te bont te maken in de tribunes. "De boetes voor de club kunnen enorm zijn. Wees dus ludiek, origineel, maar niet kwetsend."