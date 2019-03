Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen spelen 0-0 gelijk in heenwedstrijd van promotiematch

In de heenwedstrijd voor promotie naar de hoogste voetbalklasse hebben Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen elkaar in evenwicht gehouden. Het bleef 0-0 na een aangename wedstrijd. Voor de terugwedstrijd volgende week zaterdag in Mechelen ligt alles dus nog open en belooft het bijzonder spannend te worden.

Sterke doelman Verrips

In een spannende eerste helft was het overwicht, vooral op het einde, voor Beerschot-Wilrijk. De Mechelse doelman Verrips hield de bezoekers recht met verschillende knappe reddingen op pogingen van onder meer De Mets en Hoffer. KV zag ook sterkhouder Igor De Camargo uitvallen met een knieblessure.

Beerschot-Wilrijk met 10

De thuisploeg was wel een stuk minder dominant in de tweede helft, zeker wanneer het op het uur met 10 man komt te staan. Jan Van Den Bergh haalt Storm onderuit en pakt z’n tweede gele kaart. KV Mechelen kan het numerieke overwicht niet uitbuiten. Storm komt nog een paar keer dichtbij, maar scoren lukt niet meer. En zo eindigt een spannende heenwedstrijd tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen onbeslist.

Spanning troef

Door de 0-0 ligt alles nog open in de terugwedstrijd, volgende week zaterdag. De winnaar van die wedstrijd mag volgend jaar aantreden in de hoogste klasse. Al moet KV Mechelen nog wel afwachten of het een straf krijgt in het onderzoek naar voetbalfraude, operatie ‘Propere Handen’.