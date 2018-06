BBC weet het zeker: België wint het WK

De gereputeerde Britse omroep BBC weet nu al wie wereldkampioen gaat worden. Geen voorspelling uit de losse pols, maar wel aan de hand van statistieken en gegevens van de vorige WK's. Het is allemaal heel logisch, maar de uitkomst is wel verrassend want volgens de Britten gaat ons land als winnaar naar huis.

Met 32 landen die deelnemen aan het WK won er áltijd een reekshoofd. Dan hou je meteen maar acht kandidaat-winnaars over. In de laatste veertig jaar kon het gastland slechts één keer wereldkampioen worden. Geen garantie op succes, dus valt Rusland af.

Een sterke verdediging is belangrijk. Van de zeven overblijvers heeft Polen de zwakste defensie.

Europese winst op Europese bodem

Van de elf WK's op Europese bodem won er tien keer een Europees land. Dus vallen Brazilië en Argentinië af.

Een wereldkampioen heeft altijd een goede doelman. Met Thibaut Courtois zitten wij al goed. Rui Patricio van Portugal komt er het slechtste uit.

Ervaring wint altijd

Dan komt ervaring. De Rode Duivels hebben gemiddeld 45 interlands gespeeld, dat is meer dan de Duitsers met 43 en de Fransen met 24. Exit Frankrijk dus.

Blijven over: Duitsland en België. Máár: het is al van 1962 geleden dat een regerende wereldkampioen zichzelf kon opvolgen.

Dus, dat betekent volgens de BBC dat Eden Hazard op 15 juli de wereldbeker in de lucht zal steken en het land collectief in extase gaat.