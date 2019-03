BBC kiest Kompany als beste buitenlandse verdediger ooit

Vincent Kompany is in een verkiezing van de Britse openbare omroep BBC verkozen tot beste buitenlandse verdediger aller tijden. De titel van beste buitenlandse speler aller tijden gaat naar Thierry Henry.

De fans konden bij de BBC hun beste buitenlandse speler ooit in de Premier League kiezen. Die eer is weggelegd voor Thierry Henry. De Fransman die jarenlang het mooie weer maakte bij Arsenal kreeg liefst 45 procent van de stemmen achter zijn naam. Cristiano Ronaldo (14 procent) en Eric Cantona (12 procent) vervolledigden het podium.

Rode Duivel Vincent Kompany moest het met twee procent van de stemmen doen, maar zo werd hij wel de verdediger met de meeste stemmen achter zijn naam. De Brusselaar haalde het van Nemanja Vidic en Jaap Stam. De beste doelman is Peter Schmeichel, de beste middenvelder is Cristiano Ronaldo en de beste aanvaller is natuurlijk Thierry Henry.

Voor de verkiezing had de BBC een expertenpanel met daarin topschutter aller tijden Alan Shearer, Chris Sutton, Ruud Gullit en New York Times-journalist Rory Smith een dertienkoppige shortlist laten opstellen, met daarop drie doelmannen, drie verdedigers, drie middenvelders en vier aanvallers. Nadien was het aan de fans om te stemmen.