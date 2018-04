Bayern stelt nieuwe coach aan voor volgend seizoen

Bayern München heeft zonet officieel bevestigd dat de Kroaat Niko Kovac vanaf volgend seizoen het roer zal overnemen. De 46-jarige Kovac was sinds maart 2016 trainer van Eintracht Frankfurt, de revelatie van dit seizoen in de Duitse competitie.

Jupp Heynckes, de huidige coach van Der Rekordmeister, heeft meermaals aangekondigd dat hij deze zomer definitief stopt als coach. Het bestuur van Bayern is nu al maanden op zoek naar een trainer voor volgend seizoen. Niko Kovac, coach van Eintracht Frankfurt, is de uitverkoren. Kovac en co staan momenteel op de vijfde plaats met 46 punten, twee minder dan de nummer vier Bayer Leverkussen. De Kroaat tekende een contract voor de komende drie jaar met Bayern München.