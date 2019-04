Bayern-coach Kovac bevestigt vechtpartij tussen Coman en Lewandowski

Bayern München-trainer Niko Kovac heeft vandaag bevestigd dat Kingsley Coman en Robert Lewandowski gisteren met elkaar op de vuist zijn gegaan op training. Kovac beschouwt het incident als gesloten.

Het Duitse dagblad Bild bracht het nieuws gisteren naar buiten. Coman en Lewandowski zouden elkaar eerst beledigd hebben voordat ze op de vuist gingen. Ploegmaats Boateng en Süle moesten tussenbeide komen.

"Uitgepraat na training"

"We hebben er na de training met z'n drieën over gebabbeld", legde de Kroatische T1 van de Rekordmeister uit. "De twee spelers hebben zich geëxcuseerd. Ze vonden het een spijtig incident en het is intussen geklasseerd. Er komt geen financiële sanctie."

Over de motieven van het geschil wilde Kovac niets kwijt. "Bij training komt emotie kijken. Je kan het ook op een positieve manier bekijken. Er zit veel leven in mijn spelers."

Verdere commentaar wilde Kovac niet kwijt over het incident. Hij focust zich met zijn team op de wedstrijd van komende zondag bij Fortuna Düsseldorf, het team van Dodi Lukebakio en Benito Raman.