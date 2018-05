Battaglin wint in de spurt van Visconti

De Italiaan Enrico Battaglin heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Lotto-Jumbo bewees vandaag nogmaals dat hij in topvorm is. Gisteren eindigde hij al derde. Rohan Dennis blijft leider en behoudt zo zijn roze trui ook voor morgen. Tim Wellens, die gisteren nog de vierde rit van de Giro won, eindigde vandaag op de zesde plaats.

De renners reden vandaag de tweede van de drie etappes in Sicilië over een afstand van 152 kilometer van Agrigento naar Santa Ninfa. De eerste aanval kwam er via Andrea Vendrame, Ryan Mullen, Laurent Didier en Eugert Zhupa. Met zijn vieren hadden ze een voorsprong van vijf minuten. Waarna de renners van BMC en Lotto-Fix de koers autoritair overnamen.

Vendrame pakte de bergpunten op het laatste klimmetje, terwijl het peloton op anderhalve minuut volgde. In de laatste twintig kilometers zette Team Sky zich resoluut aan kop van het peloton met de Brit Chris Froome. Maar hun leiding duurde niet lang. Lotto Fix All nam al snel weer het commando terug over.

Valpartijen in de laatste kilometers

Een valpartij in de slotfase zorgde meteen voor chaos. Domenico Pozzovivo werd opgehouden en moest alles inzetten om de kloof met het peloton te dichten. Nadat de renner van Bahrein-Merida de kloof had gedicht, viel er een nieuwe valpartij. Weer met een topper. De Columbiaan Miguel Angel Lopez verloor 42 seconden door de val.

In de spurt was het een nek-aan-nekrace tussen Giovanni Visconti en Enrico Battaglin. Battaglin trok aan het langste eind en heeft zo de vijfde etappe op zijn palmares geschreven.