Michy Batshuayi is aan het revalideren van zijn enkelblessure die hij twee weken geleden opliep. Op zijn Instagram-account toont hij dat ook met een filmpje. Daarop is te zien hoe de Rode Duivel zijn oefeningen in het water doet en dat op de tonen van de Amerikaanse rapper Rich The Kid. Batshuayi doet er alles aan om fit te geraken voor het WK in Rusland.

Rehab #Water Een bericht gedeeld door Michy Batshuayi (@mbatshuayi) op 26 Apr 2018 om 7:34 (PDT)