Batshuayi op de bank tegen Zwitserland, Mertens en Chadli starten

Een opvallende keuze van bondscoach Roberto Martinez vandaag tegen Zwitserland: Michy Batshuayi start op de bank. Dries Mertens en Nacer Chadli starten. Volg de wedstrijd vanaf 20.25 uur bij VTM of via deze livestream.

Opvallend, Michy Batshuayi start op de bank. Donderdag tegen IJsland (2-0) kroonde hij zich met twee doelpunten nog tot matchwinnaar, maar in Luzern kiest bondscoach Roberto Martinez voor Dries Mertens als valse negen in de spits - daarmee werd eind 2016 in een oefeninterland in Nederland al eens met matig succes geëxperimenteerd. Mertens krijgt aanvoerder Eden Hazard en diens broer Thorgan in zijn rug, de jongste van de Hazard-tandem wordt zo een rij vooruit geschoven.

Op het middenveld neemt de herstelde Nacer Chadli op links zijn plaats in, voor het overige zijn er geen wijzigingen in het elftal. Centraal op het middenveld vinden we Axel Witsel en Youri Tielemans terug, op rechts Thomas Meunier. Achterin krijgt Thibaut Courtois een driemansverdediging met daarin Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Dedryck Boyata voor zich. Kompany is dan toch speelklaar geraakt, zaterdag was hij niet op het veld verschenen voor de laatste training. Onder meer Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen zijn er niet bij in Luzern.

Bij minstens een gelijkspel in Zwitserland zijn de troepen van Roberto Martinez altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel. Zwitserland heeft momenteel in de stand drie punten minder en kan al sinds eind 1983 niet meer winnen van de Duivels. De generale repetitie ging dan nog eens de mist in met een 0-1 thuisnederlaag tegen het nietige Qatar.