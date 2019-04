Bashir Abdi sloopt 24 jaar oude Belgisch marathonrecord

Bashir Abdi heeft in de London Marathon het 24 jaar oude Belgisch record op de marathon van Vincent Rousseau verbroken. De Belg met Somalische roots werd in Londen 7de met een tijd van 2u07:03. Een verbetering met 13 seconden van de 2u07:20 die Vincent Rousseau in 1995 liep.

Halverwege de marathon passeerde Abdi in 1u03:20. In de traditioneel slopende tweede wedstrijdhelft viel hij nauwelijks terug en eindigde hij knap op een 7de plaats met een nieuwe Belgisch record. De winst ging naar de Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in 2u02:38, de tweede tijd ooit gelopen. Zijn wereldrecord staat op 2u01:40.