Bart Verhaeghe: “We willen derde worden”

De ondervoorzitter van de Belgische voetbalbond, Bart Verhaeghe, is duidelijk: “wij willen die derde plaats”, zegt hij tegen VTM NIEUWS-journalist Michiel Ameloot in Rusland.

Natuurlijk was er de ontgoocheling van de gemiste finale, maar in de spelersgroep leeft nog de ambitie om derde te worden. Verhaeghe sprak ook de wil uit om “een duurzame, goede generatie te kweken die altijd kan meedoen in een groot toernooi.” Hij gelooft dat deze groep nog meekan tot Euro 2020 en zelfs het WK 2022 in Qatar.