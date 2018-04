Barcelona: Goffin naar halve finale

David Goffin (ATP 10) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona. De Luikenaar klopte in de kwartfinales de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 15) in drie sets: 6-7 (3/7), 6-2 en 6-2. De wedstrijd duurde 2 uur en 27 minuten. In de halve finales moet Goffin het opnemen tegen de nummer één, Rafael Nadal.

Goffin moest na een gelijkopgaande eerste set in de tiebreak 6-7 (3/7) zijn meerdere erkennen in Agut, maar stelde nadien orde op zaken. In tweemaal 6-2 klaarde de Belg de klus.

Eerste set verliezen, daarna winnen

Ook in de twee voorgaande rondes, tegen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 129) en de Rus Karen Khachanov (ATP 37), verloor onze landgenoot de eerste set.

Nadal

Goffin treft in de halve finales Nadal. De Spanjaard, die dit seizoen op gravel nog geen set moest prijsgeven en het toernooi van Barcelona een elfde keer kan winnen, klopte in de kwartfinales de Slowaak Martin Klizan (ATP 140) in twee sets: 6-0 en 7-5.

In de andere halve finale ontmoet thuisspeler Pablo Carreño Busta (ATP 11), die de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5) uitschakelde, Stefanos Tsitsipas (ATP 63). De Griek haalde het in de kwartfinales verrassend van de Oostenrijker Dominic Thiem.