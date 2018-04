Barça wint met glans Spaanse beker

FC Barcelona heeft de finale van de Copa del Rey overtuigend gewonnen van Sevilla met 0-5. Voor de Catalanen is het al hun vierde jaar op rij dat ze de Spaanse beker winnen. Sevilla kwam nauwelijks in het stuk voor en werd helemaal zoek gespeeld door Barcelona.

De wedstrijd liep zoals dat vaak gaat bij Barcelona: Messi en co die de bal rondspelen. Na een kwartier was het Luiz Suarez die Barça op voorsprong bracht. De kansen bleven voor de Catalanen en op het halfuur was daar ene Lionel Messi met de 0-2. Nog voor de pauze prikte Suarez zijn tweede van de avond tegen de netten.

>In de tweede helft ging Barcelona op zijn elan door. Andres Iniesta pikte zijn goaltje mee. De Spanjaard verlaat naar alle waarschijnlijkheid Barcelona op het einde van dit seizoen. Phillipe Coutinho zette de kers op de taart met de 0-5. Een pandoering voor Sevilla en de vierde beker op een rij voor Barcelona