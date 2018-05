Bale bezorgt Real 13e Champions League

Real Madrid heeft geschiedenis geschreven. De Madrilenen winnen voor de derde keer op rij de Champions League. In de finale versloegen ze Liverpool met 3-1. Al was het vooral Liverpool-doelman Karius die Benzema en Bale een flink handje hielp.

In tegenstelling tot Real Madrid speelde Liverpool al elf jaar geen finale meer, maar dat was er in de openingsfase niet aan te zien. The Reds domineerden, overvleugelden het middenveld van Real, maar creëerden geen al te grote kansen. De eerste mogelijkheid kwam er na vijfentwintig minuten: Alexander-Arnold trapte hard van aan de rand van de zestien, Navas greep klem.

Salah in tranen

Het vervolg in de eerste helft was dramatisch voor Liverpool. Salah blesseerde zich na een judogreep van Ramos aan de schouder en moest in tranen van het veld. Ook bij Real ging er een man overboord: Carvajal bezeerde zich aan de knie en werd vervangen door Nacho. Doelpunten vielen er voor de rust niet.

De Madrilenen kwamen beter uit de kleedkamer, creëerden mogelijkheden en scoorden ook. Al kregen ze wel wat hulp van doelman Karius. Die gooide de bal domweg tegen het been van Benzema bij een uitworp. De Fransman devieerde de 1-0 makkelijk in doel. Lang genoot Real niet van z’n voorsprong. Lovren kopte een hoekschop aan de overkant tot bij Mané, die de gelijkmaker van dichtbij binnenduwde.

Wereldgoal Bale

Op het uur zette Zidane met Bale z’n eerste joker in. Die rendeerde vrijwel meteen. De Welshmen bracht de Koninklijke met een héérlijke omhaal op 2-1. Tien minuten voor tijd was het helemaal over voor Liverpool. Karius blunderde opnieuw: hij liet een onschuldig schot van Bale domweg door de vingers glippen: 3-1.

Real Madrid zet zo zijn zegereeks voort met een vierde Champions League in vijf jaar tijd. Zinédine Zidane is de eerste coach ooit die de beker drie jaar op rij wint. Voor Jürgen Klopp is het al de derde verloren Europese finale in zijn carrière. Eerder verloor hij de Champions League-finale met Dortmund (2-1) en de Europa League-finale met Liverpool (2016).