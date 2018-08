Axelle Klinckaert pakt brons op grondoefening

Axelle Klinckaert heeft op het EK turnen, in het kader van de European Championships in Glasgow, voor de derde Belgische turnmedaille van de dag gezorgd. Klinckaert pakte een bronzen plak op de grondoefening. Eerder op de dag verlengde Nina Derwael al haar titel op de brug met ongelijke leggers en pakte ze ook zilver op de balk.

Klinckaert liet een score van 13.400 noteren. Het goud ging naar de Française Melanie De Jesus (13.766), zilver was voor de Roemeense Denise Golgota (13.600).

De medaille van Klinckaert is de vierde Belgische medaille op de European Championships in Glasgow. Vrijdag behaalde baanwielrenster Jolien D'hoore brons in de scratch. Zondag veroverde turnster Nina Derwael goud (brug met ongelijke leggers) en zilver (balk).