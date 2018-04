Autopsie Goolaerts volgt deze week

Een van de komende dagen zal in Frankrijk een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van Michael Goolaerts. Dat heeft het parket van het Franse Cambrai bevestigd. De fiets en helm van Goolaerts zijn ook in beslag genomen voor verder onderzoek.

De 23-jarige renner stierf zondagavond in een ziekenhuis in Rijsel nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen. Het parket van Cambrai opende inmiddels een onderzoek om proberen te achterhalen wat precies tot de dood van Goolaerts heeft geleid. De autopsie kadert in dat onderzoek.

"Volgens de eerste elementen lijkt het om een hartfalen te gaan, waarna hij is gevallen, en was het niet de val die tot zijn toestand heeft geleid", zegt het parket. Na de finish in Roubaix kreeg Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van Goolaerts, de vraag van de politie om de fiets en helm van de renner voor het gerecht ter beschikking te houden.