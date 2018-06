Auto rijdt in op renners: 20 gewonden

In Colfontaine, in de provincie Henegouwen, zijn twintig wielrenners gewond geraakt toen een auto op hen inreed. Het ongeval gebeurde tijdens een provinciale wedstrijd. Dat meldt de burgemeester van Colfontaine, Luciano D'Antonio.

Het ongeval gebeurde op drie kilometer van de finish. Een vrouw die langs het parcours woont, maakte er met haar auto rechtsomkeer. Daardoor reed ze frontaal in op de renners.

"De rue de la Louise is een steile straat", legt de burgemeester van Colfontaine uit. "De wielrenners rijden er aan 70 à 80 kilometer per uur. Daar heeft een vrouw met drie kinderen in haar auto om een onbekende reden een terugkeermanoeuvre gedaan. Eén wielrenner raakte haar wagen en de achtervolgers vielen ook op de grond."

20 gewonden

In totaal raakten twintig renners gewond. Drie wielrenners, uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland, hebben open breuken. Vier andere deelnemers hebben een hersenschudding. De andere slachtoffers hebben lichte verwondingen.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De gewonden liggen in ziekenhuizen in onder meer Warcquignies en Bergen.

Wedstrijd stilgelegd

Volgens de burgemeester had de organisator van het wielerevenement voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. "Het ongeval gebeurde door puur toeval", aldus de burgemeester. Normaal moest er nog een koers plaatsvinden, maar die wedstrijd werd stilgelegd.

Het parket van Bergen onderzoekt de zaak.