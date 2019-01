Australian Open: Mertens vlot door, Darcis uitgeschakeld

Elise Mertens (23) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. De Belgische nummer 1, nummer 14 van de wereld, won in de eerste ronde van de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (24), nummer 59 op de WTA-ranking, in twee sets: 6-2, 7-5. De wedstrijd duurde 1 uur en 10 minuten. Steve Darcis (ATP 321) is uitgeschakeld.

In de tweede ronde neemt Mertens, het twaalfde reekshoofd in Melbourne, het op tegen de Russische Margarita Gasparyan (24), 91ste op de WTA-ranking. Gasparyan versloeg de eveneens 24-jarige Chinese Lin Zhu (WTA 118). Maandag werden zowel Kirsten Flipkens (WTA 50), Alison Van Uytvanck (WTA 52) als Ysaline Bonaventure (WTA 159) uitgeschakeld in de eerste ronde. Mertens is de enige Belgische die nog actief is op de Australian Open bij de vrouwen.

Darcis uitgeschakeld

Steve Darcis (34) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open dinsdag in Melbourne. De Luikenaar, 321ste op de ATP-ranking, verloor in drie sets, 6-1, 6-4 en 6-4, van de 22-jarige Kroaat Borna Coric, het elfde reekshoofd en de nummer 12 van de wereld. De wedstrijd duurde 2 uur en 2 minuten.

Darcis had meer dan een jaar niet gespeeld sinds de finale van de Davis Cup in november 2017 tegen Frankrijk in Rijsel. In het Indiase Poona hervatte hij begin deze maand de competitie. Hij stootte er door tot de halve finales, waar hij de duimen moest leggen voor de Kroaat Ivo Karlovic. Het was de eerste keer dat Darcis een ATP-wedstrijd tegen Coric speelde.