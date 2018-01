Australian Open: Mertens door op elan

Elise Mertens (WTA 37) blijft winnen in 2018. Onze landgenote versloeg in de eerste ronde van de Australian Open de Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA 137) in twee korte sets: 6-2 6-1.

Mertens gaat daarmee door op haar elan van dit jaar. Vorige week verdedigde ze nog met succes haar titel op het WTA-toernooi van Hobart. Kuzmova, een Slowaakse kwalificatiespeelster, kon vandaag geen vuist maken. Na amper 56 minuten stonden de 6-2 6-1 op het scorebord.

In de tweede ronde treft Mertens de Australische Gavrilova of de Amerikaanse Falconi.

Eerder vandaag plaatste Kirsten Flipkens zich ook al voor de tweede ronde, Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld.